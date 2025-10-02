Modena, Magnino: «Un punto importante che dà continuità a tutto quello che stiamo facendo»

A margine del pareggio maturato dal Modena in casa della Carrarese, ha rilasciato alcune dichiarazioni il pilastro del centrocampo dei canarini Luca Magnino.

Questo il suo commento sul match: «Dobbiamo uscire da questa gara soddisfatti, è un punto importante che dà continuità a tutto quello che stiamo facendo. Questo è un campo ostico, dove la Carrarese l’anno scorso ha fatto tanti punti. Sul piano tecnico potevamo fare meglio, ma ci siamo adattatati alla partita e abbiamo saputo lottare e soffrire, con gli ultimi calci d’angolo avremmo anche potuto vincerla. Domenica ci aspetta l’Entella al Braglia, spero di rivedere tanta gente sugli spalti come nelle scorse partite»