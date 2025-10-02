Empoli, infortunio per Ignacchiti: lesione al bicipite femorale sinistro per il centrocampista

Inizio di campionato non facile per l’Empoli, che dopo la retrocessione in Serie B ha collezionato soltanto 6 punti in questo avvio di stagione. Inoltre, arriva un’altra tegola per mister Pagliuca, l’infortunio di Lorenzo Ignacchiti.

Il centrocampista, come comunicato da una nota del club, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro. Ignacchiti aveva già saltato la sfida contro il Monza, e adesso lo aspetta un percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro.

Di seguito la nota del club: “Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Lorenzo Ignacchiti hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio-basso grado a carico del muscolo bicipite femorale sinistro”.