Europa League: vantaggio del Bologna contro il Friburgo, Roma sotto dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Ricchi di gol e di emozioni i primi 45 minuti dei match di Europa League. Avanti il Bologna nel match casalingo contro il Friburgo, porta in vantaggio i padroni di casa il gol di Orsolini al 29′

Va al riposo invece sotto 1-0 la Roma, impegnata all’Olimpico contro il Lilla. A sbloccare il risultato per gli ospiti è il gol di Haraldsson su assist di Correira. Di seguito i risultati parziali:

Bologna-Friburgo 1-0 (29′ Orsolini)

Brann-Utrecht 1-0

Celtic-Braga 0-1 (21′ Horta)

FCSB-Young Boys 0-2 (11′, 36′ Monteiro )

Fenerbahce-Nizza 2-1 (3′,25′ Akturkoglu; 37′ Kevin)

Ludogorets-Betis 0-1 (31′ Lo Celso)

Panathinaikos-G.A Eagles 0-0

Plzen-Malmo 2-0 (34′ Vydra; 44′ Durosinmi)

Roma-Lilla 0-1 (6′ Haraldsson)

