Conference League: Crystal Palace avanti sulla Dinamo Kyev, Lech avanti 3-0 al riposo. I risultati parziali
Sono da poco terminati i primi tempi dei match di Conference League. Vantaggio esterno del Crystal Palace, avanti per 1-0 sulla Dinamo Kyev, a portare in vantaggio gli ospiti il gol al 31′ di Munoz.
Va al riposo avanti 3-0 il Lech sul SK Rapid, in rete per i padroni di casa Palma, Ishak e Ismaheel. Avanti anche il Vallecano, avanti per 2-0 sul Shkendija. Di seguito i risultati parziali:
Dyn.Kyiv-Crystal Palace 0-1 (31′ Munoz)
Jagiellonia-Hamrun 0-0
Kups-Drita 0-0
Lausanne-Breidablik 3-0 ( 7′ Lekoueiry; 11′ Bair)
Lech-Sk Rapid 3-0 (13′ Palma; 21′ Ishak; 45+2’Ismaheel)
Noah-Rijeka 1-0 ( 6′ Mulahusejnovic)
Omonia-Magonza 0-0
Vallecano-Shkendija 2-0 (28′ Lopez; 32′ Perez)
Zrinjski-Lincoln 3-0 (12′ Bilbija; 22′ Dujmovic; 40′ Jakovljevic)