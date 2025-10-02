Conference League: Crystal Palace avanti sulla Dinamo Kyev, Lech avanti 3-0 al riposo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Sono da poco terminati i primi tempi dei match di Conference League. Vantaggio esterno del Crystal Palace, avanti per 1-0 sulla Dinamo Kyev, a portare in vantaggio gli ospiti il gol al 31′ di Munoz.

Va al riposo avanti 3-0 il Lech sul SK Rapid, in rete per i padroni di casa Palma, Ishak e Ismaheel. Avanti anche il Vallecano, avanti per 2-0 sul Shkendija. Di seguito i risultati parziali:

Dyn.Kyiv-Crystal Palace 0-1 (31′ Munoz)

Jagiellonia-Hamrun 0-0

Kups-Drita 0-0

Lausanne-Breidablik 3-0 ( 7′ Lekoueiry; 11′ Bair)

Lech-Sk Rapid 3-0 (13′ Palma; 21′ Ishak; 45+2’Ismaheel)

Noah-Rijeka 1-0 ( 6′ Mulahusejnovic)

Omonia-Magonza 0-0

Vallecano-Shkendija 2-0 (28′ Lopez; 32′ Perez)

Zrinjski-Lincoln 3-0 (12′ Bilbija; 22′ Dujmovic; 40′ Jakovljevic)

