Serie B, Bedin: «Le leghe devono dialogare e lavorare insieme»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Ospite ai lavori dell’assemblea della Lega Pro oggi a Firenze, è intervenuto il presidente della Lega B Paolo Bedin, ponendo l’accento sull’esigenza di una collaborazione e di dialogo tra le leghe.

Queste le sue dichiarazioni: «le leghe dialoghino e lavorino assieme, in maniera unitaria e costruttiva, per affrontare da un lato i problemi che gravano sul sistema, primo fra tutto quello della sostenibilità economico-finanziari dall’altro per la ricerca di progettualità comuni per lo sviluppo e crescita dei campionati domestici, in un contesto di crescente polarizzazione verso le grandi competizioni europeee e mondiali»

