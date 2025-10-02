Europa League: sconfitta casalinga per la Roma, pari tra Bologna e Friburgo. I risultati finali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Match ricchi di gol e emozioni quelli di Europa League appena terminati. Cade la Roma all’olimpico contro il Lilla, mentre deve accontentarsi del pari il Bologna nel match casalingo contro il Friburgo.

Non la migliore delle giornate per la Roma. La formazione di Gasperini passano subito in svantaggio, subendo al 6′ minuto il gol di Haraldsson. I padroni di casa reagiscono, ma non riescono a trovare il pareggio sbagliando tre rigori.

Pari amaro, invece per il Bologna nel match casalingo contro il Friburgo. Dopo aver concluso la prima frazione di gioco in vantaggio grazie al gol di Riccardo Orsolini, la formazione di Italiano viene raggiunta dal rigore trasformato da Adamu al 57′, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Di seguito i risultati dei match:

Bologna-Friburgo 1-1 (29′ Orsolini; 57′ Adamu)

Brann-Utrecht 1-0 (41′ Magnusson)

Celtic-Braga 0-2 (21′ Horta; 85′ Martinez)

FCSB-Young Boys 0-2 (11′, 36′ Monteiro )

Fenerbahce-Nizza 2-1 (3′,25′ Akturkoglu; 37′ Kevin)

Ludogorets-Betis 0-2 (31′ Lo Celso; 53′ Son (A) )

Panathinaikos-G.A Eagles 1-2 ( 56′ Swiderski; 75′, 82′ Smit)

Plzen-Malmo 3-0 (34′ Vydra; 44′ Durosinmi; 53′ Spacil)

Roma-Lilla 0-1 (6′ Haraldsson)

Ultimissime

Reggiana, lieve distorsione al ginocchio per Gondo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Conference League: vittoria esterna per il Crystal Palace, porta a casa i 3 punti il Magonza. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Europa League: sconfitta casalinga per la Roma, pari tra Bologna e Friburgo. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Serie B, Bedin: «Le leghe devono dialogare e lavorare insieme»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Conference League: Crystal Palace avanti sulla Dinamo Kyev, Lech avanti 3-0 al riposo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025