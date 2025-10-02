Europa League: sconfitta casalinga per la Roma, pari tra Bologna e Friburgo. I risultati finali
Match ricchi di gol e emozioni quelli di Europa League appena terminati. Cade la Roma all’olimpico contro il Lilla, mentre deve accontentarsi del pari il Bologna nel match casalingo contro il Friburgo.
Non la migliore delle giornate per la Roma. La formazione di Gasperini passano subito in svantaggio, subendo al 6′ minuto il gol di Haraldsson. I padroni di casa reagiscono, ma non riescono a trovare il pareggio sbagliando tre rigori.
Pari amaro, invece per il Bologna nel match casalingo contro il Friburgo. Dopo aver concluso la prima frazione di gioco in vantaggio grazie al gol di Riccardo Orsolini, la formazione di Italiano viene raggiunta dal rigore trasformato da Adamu al 57′, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Di seguito i risultati dei match:
Bologna-Friburgo 1-1 (29′ Orsolini; 57′ Adamu)
Brann-Utrecht 1-0 (41′ Magnusson)
Celtic-Braga 0-2 (21′ Horta; 85′ Martinez)
FCSB-Young Boys 0-2 (11′, 36′ Monteiro )
Fenerbahce-Nizza 2-1 (3′,25′ Akturkoglu; 37′ Kevin)
Ludogorets-Betis 0-2 (31′ Lo Celso; 53′ Son (A) )
Panathinaikos-G.A Eagles 1-2 ( 56′ Swiderski; 75′, 82′ Smit)
Plzen-Malmo 3-0 (34′ Vydra; 44′ Durosinmi; 53′ Spacil)
Roma-Lilla 0-1 (6′ Haraldsson)