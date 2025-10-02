Conference League: vittoria esterna per il Crystal Palace, porta a casa i 3 punti il Magonza. I risultati finali
Tanti gol anche nei match appena terminati di UEFA Conference League. Grande vittoria esterna del Crystal Palace, che batte la Dinamo Kiev. Gli ospiti passano in vantaggio al 31′ con il gol di Munoz, chiudono poi nel secondo tempo il match grazie al gol di Nketiah.
Grande prestazione del Vallecano, che porta a casa i tre punti grazie gol nella prima frazione di gioco di Lopez e Perez. Vittoria di misura, invece, per il Magonza, che vince in casa dell’Ominia grazie al rigore trasformato da Amiri al 75′ minuto. Di seguito i risultati finali:
Dyn.Kyiv-Crystal Palace 0-2 (31′ Munoz; 58′ Nketiah)
Jagiellonia-Hamrun 1-0 (57′ Imaz)
Kups-Drita 1-1 (74′ Parzyszek; 80′ Dabiqaj)
Lausanne-Breidablik 3-0 ( 7′ Lekoueiry; 11′ Bair; 33′ Diakite)
Lech-Sk Rapid 4-1 (13′ Palma; 21′ Ishak; 45+2’Ismaheel; 64′ Radulovic; 77′ Bengtsson)
Noah-Rijeka 1-0 ( 6′ Mulahusejnovic)
Omonia-Magonza 0-1 (75′ Amiri)
Vallecano-Shkendija 2-0 (28′ Lopez; 32′ Perez)
Zrinjski-Lincoln 5-0 (12′ Bilbija; 22′ Dujmovic; 40′ Jakovljevic; 69′ Damascan; 85′ Mikic)