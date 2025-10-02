Reggiana, lieve distorsione al ginocchio per Gondo

Dopo l’infortunio accusato da Cedric Gondo durante la rifinitura prima della gara con lo Spezia, possono adesso tirare un sospiro di sollievo Davide Dionigi e tutti i tifosi della Reggiana, dato che l’inconveniente è meno grave del previsto.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoReggiana.com, gli esami strumentali hanno evidenziato una lieve distorsione al ginocchio destro. L’attaccante ha già cominciato il percorso di riabilitazione e potrebbe rientrare già nel match dopo la sosta contro il Bari.