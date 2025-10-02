Reggiana, lieve distorsione al ginocchio per Gondo

Ottobre 2, 2025

Dopo l’infortunio accusato da Cedric Gondo durante la rifinitura prima della gara con lo Spezia, possono adesso tirare un sospiro di sollievo Davide Dionigi e tutti i tifosi della Reggiana, dato che l’inconveniente è meno grave del previsto.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoReggiana.com, gli esami strumentali hanno evidenziato una lieve distorsione al ginocchio destro. L’attaccante ha già cominciato il percorso di riabilitazione e potrebbe rientrare già nel match dopo la sosta contro il Bari.

