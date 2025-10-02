Caos trasferta per il Foggia: voli cancellati e sciopero pro-Palestina, squadra in pullman fino a Bergamo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Giornata complicata per il Foggia, costretto a fare i conti con disagi logistici in vista della prossima trasferta. I rossoneri, infatti, hanno dovuto rinunciare al viaggio in aereo a causa della cancellazione dei voli dovuta allo sciopero che ha paralizzato il settore.

La squadra ha quindi optato per una soluzione alternativa: un lungo viaggio in pullman fino a Bergamo, sede della partita. Una trasferta più faticosa del previsto, che rischia di pesare sul piano fisico e mentale alla vigilia di un match importante. Nonostante le difficoltà, il Foggia cercherà di trasformare gli imprevisti in motivazioni extra per affrontare al meglio l’impegno sul campo.

