Spezia-Palermo: infortunio per Bani, lascia il campo al 22′
Problemi per il Palermo al 21′ del primo tempo nella sfida del “Picco” contro lo Spezia. Sul punteggio di 0-0, Bani si è seduto improvvisamente a terra, segnalando un guaio muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio.
Inzaghi non ha potuto far altro che correre ai ripari, inserendo Diakité al posto del centrale rosanero. Una sostituzione forzata che complica i piani della retroguardia palermitana, fin qui attenta e ben piazzata contro le incursioni dei padroni di casa.
Le condizioni di Bani saranno valutate nelle prossime ore, ma la sua uscita anticipata resta una notizia pesante per i rosanero, che perdono uno dei loro punti di riferimento difensivi già nei minuti iniziali del match.