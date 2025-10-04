Serie A, risultati finali: la Lazio pareggia al 102’, colpo Lecce a Parma. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Finali infuocati nella 6ª giornata di Serie A. All’Olimpico, la Lazio agguanta il pareggio in extremis contro il Torino, terminando 3-3 dopo una partita ricca di emozioni. Nel frattempo, al Tardini, il Lecce centra una vittoria importante superando il Parma 1-0.

In testa alla classifica restano Milan, Napoli e Roma a quota 12 punti, seguite dalla Juventus con 11. Il pareggio consente alla Lazio di salire a 7 punti, mentre il Torino raggiunge quota 5 in una graduatoria ancora molto corta.

Il Lecce, grazie al successo esterno, aggancia il Parma a 5 punti, abbandonando le ultime posizioni.

Risultati finali (6ª giornata – sabato)

Lazio–Torino 3-3

Parma–Lecce 0-1

Classifica aggiornata (parziale)

Milan 12

Napoli 12

Roma 12

Juventus 11

Inter 9

Atalanta 9

Cremonese 9

Sassuolo 9

Como 8

Bologna 7

Cagliari 7

Udinese 7

Lazio 7

Parma 5

Lecce 5

Torino 5

Fiorentina 3

Verona 3

Pisa 2

Genoa 2

