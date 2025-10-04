Serie A, risultati finali: la Lazio pareggia al 102’, colpo Lecce a Parma. La classifica aggiornata
Finali infuocati nella 6ª giornata di Serie A. All’Olimpico, la Lazio agguanta il pareggio in extremis contro il Torino, terminando 3-3 dopo una partita ricca di emozioni. Nel frattempo, al Tardini, il Lecce centra una vittoria importante superando il Parma 1-0.
In testa alla classifica restano Milan, Napoli e Roma a quota 12 punti, seguite dalla Juventus con 11. Il pareggio consente alla Lazio di salire a 7 punti, mentre il Torino raggiunge quota 5 in una graduatoria ancora molto corta.
Il Lecce, grazie al successo esterno, aggancia il Parma a 5 punti, abbandonando le ultime posizioni.
Risultati finali (6ª giornata – sabato)
Lazio–Torino 3-3
Parma–Lecce 0-1
Classifica aggiornata (parziale)
Milan 12
Napoli 12
Roma 12
Juventus 11
Inter 9
Atalanta 9
Cremonese 9
Sassuolo 9
Como 8
Bologna 7
Cagliari 7
Udinese 7
Lazio 7
Parma 5
Lecce 5
Torino 5
Fiorentina 3
Verona 3
Pisa 2
Genoa 2