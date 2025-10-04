Serie B, risultati finali: il Venezia travolge il Frosinone. La classifica aggiornata
Si sono concluse le gare delle 15:00 valide per la 7ª giornata di Serie B. Il Venezia firma l’impresa di giornata battendo nettamente 3-0 il Frosinone, agganciando così il Palermo al terzo posto a quota 12 punti.
Importante successo anche per il Bari, che supera il Padova 2-1 e lascia la zona calda della classifica. Vittoria casalinga per il Monza, che piega 2-1 il Catanzaro e sale a 11 punti.
Termina senza reti la sfida tra Avellino e Mantova (0-0), con i padroni di casa che restano in zona playoff ma perdono terreno dalle prime.
Risultati finali (7ª giornata – gare delle 15:00)
Avellino–Mantova 0-0
Bari–Padova 2-1
Monza–Catanzaro 2-1
Venezia–Frosinone 3-0
Classifica aggiornata (parziale)
Modena 14
Frosinone 14
Venezia 12
Palermo 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Juve Stabia 10
Südtirol 9
Padova 8
Carrarese 7
Reggiana 6
Catanzaro 6
Entella 6
Empoli 6
Bari 6
Pescara 6
Mantova 4
Spezia 3
Sampdoria 2