Serie B, risultati finali: il Venezia travolge il Frosinone. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Si sono concluse le gare delle 15:00 valide per la 7ª giornata di Serie B. Il Venezia firma l’impresa di giornata battendo nettamente 3-0 il Frosinone, agganciando così il Palermo al terzo posto a quota 12 punti.

Importante successo anche per il Bari, che supera il Padova 2-1 e lascia la zona calda della classifica. Vittoria casalinga per il Monza, che piega 2-1 il Catanzaro e sale a 11 punti.

Termina senza reti la sfida tra Avellino e Mantova (0-0), con i padroni di casa che restano in zona playoff ma perdono terreno dalle prime.

Risultati finali (7ª giornata – gare delle 15:00)

Avellino–Mantova 0-0

Bari–Padova 2-1

Monza–Catanzaro 2-1

Venezia–Frosinone 3-0

Classifica aggiornata (parziale)

Modena 14

Frosinone 14

Venezia 12

Palermo 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Juve Stabia 10

Südtirol 9

Padova 8

Carrarese 7

Reggiana 6

Catanzaro 6

Entella 6

Empoli 6

Bari 6

Pescara 6

Mantova 4

Spezia 3

Sampdoria 2

