Pohjanpalo e Pierozzi firmano il successo del Palermo a La Spezia: rosanero in vetta alla Serie B

Il Palermo espugna lo stadio “Picco” con un 2-1 sofferto contro lo Spezia, conquistando tre punti preziosi nonostante il gol di accorcio dei padroni di casa al 90′.

I rosanero avevano preso il comando già nel primo tempo, con Joel Pohjanpalo a sbloccare la partita al 42′ con un destro preciso sugli sviluppi di un cross dalla sinistra. La squadra di Inzaghi ha mantenuto il controllo anche nella ripresa, raddoppiando al 58′ con Pierozzi, che di testa ha finalizzato una mischia nata da un corner e da un tiro svirgolato di Pohjanpalo.

Lo Spezia ha provato a rientrare in partita soprattutto negli ultimi minuti: al 90′, un rimpallo sfortunato ha permesso a Giovane di segnare nella propria porta, accorciando le distanze, ma senza riuscire a cambiare il risultato finale.

Il Palermo porta così a casa una vittoria di sostanza, confermando solidità difensiva e efficacia sui calci piazzati. Inzaghi con questa vittoria si porta in testa in solitaria in attesa del Modena domani.

Ecco la cronaca testuale:

SECONDO TEMPO

90’+4′ – Il recupero si allunga, nervi tesi in campo

90′ – Cinque minuti di recupero.

90′ – Para Joronen ad Esposito, ma la palla entra di rimpallo. Lo Spezia accorcia per uno sfortunato autogol di Giovane.

89′ – Rigore per lo Spezia, Blin commette fallo di mano in area.

87′ – Calcio d’angolo per il Palermo battuto corto per tenere palla e far passare il tempo.

83′ – Cambio per Inzaghi: Gomes lascia spazio a Giovane.

78′ – Calcio dalla bandierina per lo Spezia: Esposito mette in atto uno schema e passa a Kouda che calcia di prima ma Pierozzi devia in angolo.

73′ – Anche Veroli finisce tra gli ammoniti per perdita di tempo secondo l’arbitro.

70′ – Anche lo Spezia cambia: Cassata e Aurelio escono, Beruatto e Comotto entrano.

69′ – Doppio cambio per Inzaghi: Palumbo e Augello lasciano il posto a Segre e Bereszynski.

68′ – Calcio d’angolo per lo Spezia: batte Esposito dalla bandierina ma la palla viene allontanata.

66′ – Ammonito Blin per fallo su Lapadula.

63′ – Doppio cambio per D’Angelo: Vignali e Soleri lasciano il posto a Candela e Artistico.

58′ – GOOOL PALERMO! Sugli sviluppi di un corner, il pallone resta lì dopo il tiro impreciso di Pohjanpalo, Veroli di sponda e Pierozzi, di testa, trova il 2-0.

55′ – Occasione per il Palermo! Le Douaron si libera al tiro e calcia di sinistro: palla che esce di un soffio alla destra del portiere.

48′ – Lo Spezia ci prova e va al tiro con Cassata, Joronen la blocca.

46′ – Altro cambio per Inzaghi: Diakitè lascia il posto a Gyasi.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Termina qui il primo tempo.

45′ – Tre minuti di recupero.

44′ – Due minuti dopo il finlandese rischia di ripetersi: riceve in area dopo un calcio di punizione, ma non riesce a girarsi bene e calciare.

42′ – GOOOOOL PALERMO! Pohjanpalo sfrutta un cross messo in mezzo da Palumbo e sblocca la gara al Picco.

40′ – Cartellino giallo per Inzaghi. L’arbitro ammonisce l’allenatore rosanero per aver contestato un presunto fallo di mano Esposito.

36′ – Lo Spezia si va avanti: Aurelio riceve sulla sinistra, cross in area, ci pensa Diakitè a deviarla fuori.

34′ – Un doppio calcio d’angolo battuto da Palumbo non portano a nulla.

32′ – Calcio d’angolo per il Palermo: Palumbo aspetta in bandierina mentre il gioco viene fermato per qualche trattenuta di troppo. Diakitè si becca un giallo per fallo su Lapadula.

29′ – Mateju atterra Pierozzi, l’ex rosanero si becca il primo giallo del match.

24′ – Spezia pericoloso con Kouda: sinistro potente dalla trequarti che sfiora il palo alla destra di Joronen.

22′ – Cambio obbligato per Inzaghi: Bani si fa male e lascia il posto a Diakitè.

13′ – Primo squillo dello Spezia: Vignali prova di testa, ma il pallone termina abbondantemente fuori.

8′ – Occasionissima Palermo: Le Douaron stacca di testa, deviazione di Mateju che inganna Sarr, ma il portiere spezzino riesce a respingere sulla linea.

7′ – Palermo ancora in avanti: Augello crossa, Pohjanpalo stacca di testa ma finisce in rimessa dal fondo. Il gioco sarebbe comunque stato fermato per offside.

6′ – Un giro di lancetta dopo ci prova anche Le Douaron a calciare ma anche in questo caso la conclusione finisce fuori.

5′ – Palumbo batte dalla bandierina e manda la palla in mezzo, ci prova Veroli a calciare ma la palla finisce fuori.

4′ – Il Palermo conquista il primo angolo della partita.

1′ – Inizia il match al Picco.

IL TABELLINO

SPEZIA: 1 Sarr, 2 Wisniewski, 5 Esposito, 10 Lapadula, 15 Cistana, 27 Soleri (Dal 63′ Artistico), 29 Cassata (Dal 70′ Comotto), 31 Aurelio (Dal 70′ Beruatto), 32 Vignali (C) (Dal 63′ Candela), 37 Mateju, 80 Kouda. A disposizione: 12 Mascardi, 16 Loria, 6 Jack, 8 Nagy, 9 Artistico, 11 Beruatto, 20 Di Serio, 23 Candela, 34 Comotto, 36 Candelari, 97 Lorenzelli, 99 Vlahovic. Allenatore: D’Angelo.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello (Dal 69′ Bereszynski), 5 Palumbo (Dal 69′ Segre), 6 Gomes (C) (Dall’83’ Giovane), 13 Bani (Dal 22′ Diakitè), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 72 Veroli. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Gyasi (In campo dal 46′ al posto di Diakitè), 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 23 Diakité, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Marcenaro Matteo (Genova). Primo assistente: Zingarelli Andrea (Siena). Secondo assistente: Galimberti Stefano (Seregno). Quarto ufficiale: Maccarini Lorenzo (Arezzo). VAR: Prontera Alessandro (Bologna). AVAR: Del Giovane Stefano (Albano Laziale).

NOTE: ammoniti Mateju, Diakitè, Inzaghi, Blin, Veroli.

MARCATORI: Pohjanpalo 42′, Pierozzi 58′, Aut. Giovane 90′