Venezia travolgente, Stroppa: «Tre punti fondamentali. Contro la prima in classifica è tanta roba»

Il Venezia si regala una vittoria pesantissima, superando il Frosinone con un netto 3-0 al Penzo. Al termine del match, il tecnico Giovanni Stroppa ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, evidenziando l’importanza del successo e la solidità mostrata contro la capolista.

«Tre punti importantissimi – ha dichiarato Stroppa –. Volevamo vincerla e dovevamo vincerla. Siamo stati bravi contro una squadra che non ha mai mollato e che ha cercato di recuperare. Bravissimi».

«Non cambia il nostro spartito»

L’allenatore arancioneroverde ha sottolineato come il Venezia mantenga la propria identità indipendentemente dagli interpreti: «Non cambia il nostro spartito: basta applicarsi al meglio, chiunque vada in campo. Bjarkason e Compagnon valgono Haps e Hainaut. Bene anche Casas».

Un risultato netto che certifica la crescita della squadra: «Un 3-0 contro la prima in classifica è tanta roba», ha commentato Stroppa, spiegando anche alcune scelte tecniche: «I cambi fatti a fine primo tempo? Scelta voluta, cercavo qualcuno più fresco e con più gamba».

«Serie B difficile, ma stiamo crescendo»

Pur elogiando la prestazione, Stroppa guarda avanti: «C’è sempre da crescere, anche nelle giocate tecniche che vanno sfruttate meglio nelle opportunità. Il campionato di Serie B è difficile».

Gli elogi ai singoli

Non sono mancati i complimenti per i protagonisti del match: «Yeboah è talmente bello da vedere, ha giocate da categoria superiore: in Serie B non c’entra nulla. Deve solo essere più costante, oggi ha fatto cose importanti. Kike Pérez ha disputato una partita eccezionale, l’ho sgridato solo per un tunnel tentato».

Infine, una riflessione sulla gestione del gioco: «Vorrei più dominio nella gestione della palla, ma per il resto sono molto contento per i ragazzi».