Spezia, infortunio per Bertola: potrebbe saltare i playoff

Lo Spezia è in apprensione per le condizioni fisiche di Nicolò Bertola, il quale ha accusato un fastidio al retto femorale durante il riscaldamento prepartita contro la Reggiana e che si sottoporrà presto agli esami strumentali a cui si è sottoposto chiariranno l’entità del problema. Come riporta Telenord, i primi pareri medici non escludono la possibilità che il calciatore possa saltare anche i playoff, o quantomeno gran parte degli spareggi, in cui non saranno già disponibili Sarr, Soleri, Degli Innocenti e Reca.

Continue Reading