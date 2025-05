Frosinone verso il Palermo: allenamento differenziato per Tsadjout e Koutsoupias. Il report

Continua la preparazione del Palermo in vista del match di venerdì 9 maggio contro il Palermo. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club ciociaro ha pubblicato il report dell’allenamento svolto in data odierna, martedì 6 maggio:

“Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Bianco che continuano a preparare la partita contro il Palermo. Attivazione, situazioni tecniche, lavori individuali e esercitazioni con cross e conclusioni, questo il programma odierno. Terapie per Marchizza, differenziato per Tsadjout e Koutsoupias. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino”.