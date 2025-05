Spezia in finale playoff. Esposito: «Testa già alla Cremonese»

Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria contro il Catanzaro ce ha decretato l’accesso alla finale:

«Ho avuto tantissima paura, infatti ogni volta che andavo a saltare ero sempre limitato con le braccia. Una volta ho rischiato mentre proteggevo palla, ma ho cercato di evitare tutti i colpi possibili. Per fortuna è andata bene, ora devo fare così anche la prossima. Quando hai un obiettivo preciso come il mio, che è portare lo Spezia in Serie A, non pensi a tutto il resto. L’anno scorso è stata una stagione difficile, ho segnato solo tre gol. Da quel gol salvezza con il Venezia è cambiato tutto, ma montarsi la testa non avrebbe senso».