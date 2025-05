Spezia in finale playoff. D’Angelo: «Traguardo meritato»

Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria contro il Catanzaro che ha decretato l’accesso alla finale playoff:

«La partita dal punto di vista psicologico era più semplice per il Catanzaro, che doveva solo tentare l’impresa e giocava con maggiore leggerezza. Noi, invece, eravamo un po’ contratti, ma a parte l’occasione del gol su calcio d’angolo, il Catanzaro ha avuto più possesso palla senza però concretizzare. Il pareggio immediato è stato fondamentale per non lasciare spazio a pensieri negativi e, con il sostegno dei quasi 12.000 tifosi, abbiamo visto la finale sempre più vicina e non ce la siamo lasciata sfuggire».