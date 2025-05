Playoff di B, Catanzaro eliminato. Caserta: «Orgoglioso dei miei ragazzi»

Fabio Caserta, allenatore del Catanzaro, ha analizzato ai microfoni di Dazn la semifinale playoff di Serie B persa contro lo Spezia.

«Grande Catanzaro nel primo tempo, poi il gol di Aurelio ha cambiato l’inerzia della partita. Se avessimo chiuso il primo tempo sull’1-0 sarebbe stata tutta un’altra gara. Posso solo dire grazie ai ragazzi per quello che hanno fatto durante tutto il campionato e anche oggi. Ci abbiamo creduto fino alla fine, ma gli episodi cambiano le partite. Siete venuti qui cambiando sistema di gioco, cambiando posizioni, siete andati in vantaggio e avete dimostrato con i fatti, non solo a parole, di crederci davvero. È facile dire che ci crediamo, ma è diverso dimostrarlo in campo».