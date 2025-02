Spezia, Gazzoli: «Con l’AIA solo dialogo, nessuna protesta. Rispettiamo il corpo arbitrale»

L’Amministratore Delegato dello Spezia, Andrea Gazzoli, ha rilasciato una dichiarazione per chiarire la posizione del club riguardo il dialogo con l’AIA e le recenti polemiche arbitrali, soprattutto dopo il pareggio contro il Modena. Gazzoli ha sottolineato l’importanza di un confronto onesto e costruttivo con l’Associazione Italiana Arbitri, pur respingendo qualsiasi forma di protesta ritenuta inutile e offensiva. Ha inoltre confermato l’atteggiamento del club e del tecnico Luca D’Angelo, che ha chiuso subito ogni possibile polemica post-partita, ribadendo il rispetto dello Spezia per gli arbitri e l’integrità del gioco.

«Credo che per ogni Club che si rispetti, sia normale avere un dialogo costruttivo e un onesto confronto con l’AIA, ma sempre nel rispetto delle parti e senza mai trascendere in becere e inutili proteste. Così è stato anche dopo la gara contro il Modena e dopo aver lasciato lo stadio emiliano, l’unico nostro pensiero è stato fin da subito rivolto esclusivamente alla sfida con il Catanzaro. Inoltre, nell’immediato post partita, il nostro tecnico Luca D’Angelo aveva risposto chiaramente a una specifica domanda sulla condotta arbitrale della gara del ‘Braglia’, chiudendo immediatamente ogni possibile polemica, linea sposata in pieno da tutto il Club. Spezia Calcio avrà sempre rispetto del corpo arbitrale e del risultato maturato sul rettangolo verde».