Da Salerno: “Salernitana, Breda si gioca la panchina col Frosinone”

La situazione della Salernitana è critica, e il futuro dell’allenatore Roberto Breda sembra pendere da un filo in vista della prossima partita contro il Frosinone. Dopo la recente sconfitta a Carrara, che ha compromesso il cammino verso la salvezza, la dirigenza ha espresso notevole insoddisfazione per il rendimento della squadra e per l’atteggiamento tattico troppo rinunciatario adottato fino ad ora. Come si legge su “TuttoSalernitana” un ulteriore insuccesso potrebbe portare al quarto cambio di allenatore della stagione, con profili come quello di Ballardini che emergono come alternative possibili.

La tifoseria ha mostrato il proprio sostegno attraverso comunicati ufficiali, sottolineando la consapevolezza delle difficoltà e invitando tutti al sostegno attivo allo stadio. Tuttavia, la prevendita dei biglietti sta registrando numeri molto bassi, malgrado gli appelli della curva Sud per un maggiore coinvolgimento.

Parallelamente, emergono tensioni interne evidenziate dalle recenti dichiarazioni del patron Iervolino, il quale ha espresso frustrazione per le scelte di mercato passate e per la mancata alchimia con l’ex direttore sportivo Petrachi. Quest’ultimo, nonostante il compito di ridurre il monte ingaggi e gestire un budget limitato, ha lasciato il club tra controversie relative alle scelte tecniche e ai rinforzi di mercato, una situazione che ha contribuito a un quadro complessivo di instabilità e incertezza per il futuro del club.