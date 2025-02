Palermo Futsal Club, goleada al Favignana: 12-2 e primo posto

Torna a sorridere il Palermo Futsal Club e lo fa tra le mura amiche in un’insolita domenica mattina. A farne le spese il Favignana con il sonoro risultato di 12-2. Ad andare in rete Gennaro (doppietta), Pisani (tripletta), Franco, Nicchia, Vivarelli (tripletta) e Catania (doppietta).

Gara mai messa messa in discussione che si apre al quarto giro di orologio con l’invenzione di Gennaro per Franco. Il duo Gennaro-Pisani splende al Tocha Stadium con il secondo che approfitta di una grande girata del primo per spedire la palla in porta in tap-in. Poco dopo Gennaro, appostato sul secondo palo, mette in rete l’invenzione di Pisani. Nicchia si mette in proprio e buca Mannina e poco dopo, in rapida successione, Vivarelli ne fa tre portando la gara sul 7-0. Gennaro buca ancora il portiere e si aggiunge ancora Pisani sul tiro di Diego Alario. Al primo tempo si va a riposo sul risultato di 9-0. Da segnalare la buona prova tra i pali di Mauro, esordiente in casa rosanero dopo una lunga carriera in categoria.

La seconda frazione vede subito il cambio tra i pali con Sammartino che rileva Mauro e compie due parate importanti. Lo stesso giovanissimo portiere non può nulla sulle conclusioni di Gallina e Di Bella che rendono meno amaro il passivo. Adesso salgono in cattedra Sujon e Catania. Il primo calcia e trova la deviazione sotto porta di Pisani mentre il secondo prima incrocia con il mancino e poi con il piede forte chiude la gara sul 12-2. Al triplice fischio del signor Bruno finisce il match con la vittoria dei rosanero che si rifanno dopo la sconfitta esterno patita al Palacanino contro l’Altofonte, tornando al primo posto in classifica.

Prossimo appuntamento previsto per sabato 22 febbraio alle ore 16:00, a Castelvetrano contro il Sicilia Futsal.