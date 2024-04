Spagna, Rubiales arrestato in aeroporto: risponderà di riciclaggio e corruzione (VIDEO)

L’ex numero presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato arrestato in aeroporto di Barajas. Gli sarebbero state prese le impronte digitali e notificata una comparizione in tribunale. Era atteso dalla Repubblica Dominicana sin da sabato scorso. In basso il video dell’arresto:

🚨 RUBIALES, BAJO CUSTODIA en su llegada a ESPAÑA.🚨 🚓 Ha subido a una furgoneta de la Guardia Civil minutos después de aterrizar. pic.twitter.com/5TSy5qhkzo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 3, 2024