Stemperini «Matteo vuole riportare il Palermo in A»

Intervistato da “TvPlay” l’intermediario di mercato Sandro Stemperini, si è espresso sul Palermo e su Brunori.

«E’ ovvio che un attaccante come Brunori che continua a fare gol in ogni categoria attiri l’interesse di molte squadre. Mi sembra di capire che adesso è molto concentrato sul Palermo dove è il trascinatore e il primo che ci tiene a portarlo in Serie A. Penso anche però che arrivati a un certo punto della carriera vorrebbe andare a giocare in Serie A. Spero ci vada col Palermo, poi a fine stagione si vedrà, è molto legato alla città ma è importante fare questo salto e sarà lui a decidere».