Stemperini: «Palermo è una piazza molto esigente, City Group società seria»

Intervistato da “TvPlay”, l’intermediario di mercato Sandro Stemperini si è espresso sul Palermo e su Brunori.

«Palermo è una piazza molto esigente in cui è bello vivere il calcio. Ero lì quando hanno fatto la promozione dalla Serie C alla Serie B è stato qualcosa di unico però allo stesso momento hanno delle aspettative importanti perché la gente non vede l’ora di rivedere la squadra in Serie A. C’è da dare merito alla nuova società che ha fatto investimenti importanti, ricordo che hanno fatto un centro sportivo in due anni e prima nessuno ci era riuscito. Hanno costruito le basi, i tifosi possono stare tranquilli perché è una società seria e importanti che ha grandi traguardi. Il periodo purtroppo è un po’ difficile per i risultati ma col cambio allenatore si possano sistemare le cose perché la squadra è forte, me lo auguro di cuore perché è una città, tifo e stadio straordinario che merita la Serie A».