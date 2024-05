Catanzaro-Brescia, Maran: «Vogliamo dimostrare di non essere gli ultimi della graduatoria playoff»

Rolando Maran, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida playoff contro il Catanzaro, in programma domani sera alle ore 20:30. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da Bresciaingol.com:

«La gara contro il Catanzaro di dicembre è stata una svolta, non avevamo ancora vinto fuori casa. Ci ha dato lo slancio per ottenere quello che volevamo. Se significa qualcosa non aver perso contro di loro? Mi piacerebbe fosse così, ma ogni partita prende la propria strada. Ci auguriamo finisce come quel giorno al Ceravolo perché è l’unico risultato che possiamo permetterci. In settimana abbiamo provato più situazioni per variare il tema. Certo mi piacerebbe giocarla a Brescia, ma non per avere i due risultati su tre piuttosto per viverla con tutti i nostri tifosi. Vogliamo passare il turno per tornare a giocare al Rigamonti. A livello nazionale c’è poca fiducia su una nostra vittoria e questo ci stimola ancora di più. C’è un ultimo allenamento dopo questa conferenza stampa. Olzer e Adorni si sono allenati con continuità, Moncini ha ripresa ieri con il gruppo. Voglio vedere le risposte di oggi. Che giochi o meno Moncini imposteremo la partita in base alle nostre caratteristiche. Ho visto una settimana incredibile di lavoro dei miei e per questo mi sento ancora più forte. Loro sono molto organizzati, non conta come siamo andati a prenderli nelle due partite di campionato. Di minuto in minuto cambierà tanto, al di là delle caratteristiche degli avversari. Siamo gli ultimi nella graduatoria playoff, ma vogliamo dimostrare di non esserlo. C’era chi diceva che avremmo fatto fatica a salvarci e invece siamo arrivati fin qui».