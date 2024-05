Lega B, il post social sulla bellezza di Palermo: “L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita” (FOTO)

Stasera alle 20:30 la sfida tra Palermo e Sampdoria inaugurerà i playoff di Serie B. La vincente di questa sfida affronterà il Venezia in semifinale, mentre la Cremonese giocherà contro il Catanzaro o il Brescia, in campo domani sera. I rosanero e i calabresi giocheranno in casa e avranno due risultati a favore per passare il turno, in quanto si sono classificate più in alto nella regular season rispetto ai propri avversari. In caso di parità nei 90 minuti, la formazione ospite avrà a disposizione i tempi supplementari, ma non i rigori, per ribaltare il pronostico.

Intanto la Lega Serie B si gode la bellezza artistica presente a Palermo. Questo il post pubblicato sui propri profili social: “L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Il Rinascimento italiano passa anche dalla Serie B”.