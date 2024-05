Palermo: stadio Renzo Barbera pronto per la sfida contro la Sampdoria (VIDEO)

Tra circa cinque ore il Palermo e la Sampdoria si affronteranno allo stadio Renzo Barbera per accedere alle semifinali dei playoff di Serie B. Avendo ottenuto un miglior piazzamento in classifica nella regular season rispetto ai blucerchiati, ai rosanero basterà non perdere per superare il turno. In caso di parità durante i 90 minuti si andrebbe ai supplementari, al termine dei quali non sono ci sarebbero i calci di rigore per decretare il vincitore.

Il Palermo punta sul caloroso supporto dei propri tifosi: restano a disposizione solamente 140 biglietti per far registrare il sold-out al botteghino. Il Renzo Barbera, intanto, si prepara nel migliore dei modi in questo appuntamento delle grandi occasioni. Di seguito il video pubblicato dai rosanero sui propri profili social:

