Escl. Mignani-Palermo, Tangorra: «Scelta adatta. I rosa possono giocarsela ai playoff»

L’ex calciatore del Bari Massimiliano Tangorra, è intervenuto ai microfoni di “Ilovepalermocalcio.com“, per esprimere il proprio pensiero in merito al nuovo allenatore rosanero Michele Mignani.

Mignani può essere l’allenatore giusto per il Palermo?

«I risultati diranno se la scelta fatta sarà quella giusta. Purtroppo noi allenatori siamo giudicati e valutati in base ai risultati. Di sicuro Mignani è un allenatore giovane ma con molta esperienza. È una persona molto equilibrata e credo che per la piazza di Palermo sia la scelta adatta. Lui predilige il 4-3-1-2 e le sue squadre sono votate all’attacco e direi che a Bari ha fatto un buon lavoro e ha pagato più delle sue responsabilità per scelte scellerate della società con Polito e De Laurentiis».

Dove può arrivare questo Palermo adesso?

«Al di là del cambio tecnico credo che il Palermo in generale abbia tutte le carte in regola per giocarsi i playoff. Chiaramente con il cambio le carte verranno rimescolate a livello di gerarchie e ci sarà una risposta da parte di tutti i giocatori. Con la rosa attrezzata che ha il Palermo può giocarsela fino in fondo. Chiaramente se non arriverà al secondo posto, in chiave playoff può dire la sua».

Come valuta la stagione dei rosanero fin qui?

«Positivamente. È da appena due anni in cadetteria, che è un campionato difficile. L’anno scorso da neopromossa ha fatto molto bene e quest’anno sta cercando di programmare la salita. Quindi anche se dovesse andar male, credo che quest’anno abbia già posto le basi per partire tra le favorite alla vittoria finale la prossima stagione».