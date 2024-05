Conference League: l’andata va alla Fiorentina, al “Franchi” termina 3-2 contro il Brugge. I risultati

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, al Franchi, accoglie il Club Brugge per ul match valido per le semifinali d’andata di Conference League. Schieramento super offensivo per i viola, schierati con il consueto 4-2-3-1 da mister Italiano e con la mediana a tutta qualità composta da Arthur e Bonaventura.

Nella prima frazione di gioco, è la Fiorentina a sbloccare il match con Sottil al 5′ dopo uno splendido destro a giro imparabile. Il Brugge risponde con Vanaken al 17′ che colpisce la difesa viola non perfetta nell’occasione del gol. Gli uomini di Italiano, però, non ci stanno e raddoppiano grazie all’ex rosanero Belotti. Match che scivola all’intervallo 2-1 per la viola.

Nella ripresa succede di tutto al Franchi. Il Brugge prima rimane in 10 per l’espulsione di Onyedika al 61′. Al 63′ è proprio il Brugges a realizzare il 2-2 grazie al gol di Thiago. La viola però non molla e Nzola al 90+1′ relizza la rete del 3-2 finale.

I risultati

Fiorentina-Club Brugge 3-2 (Sottil 5′; Vanaken 17′; Belotti 37′; Thiago . 63′; Nzola 90′)

Aston Villa-Olympiacos 1-2 (El Kaabi 16′,29′, 56′; Watkins 45′; Diaby 52′; Hezze 67′)