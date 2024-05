Ranking UEFA: l’Italia dopo quasi 20 anni supera la Spagna. Adesso è seconda

Come riportato da calcioefinanza.it, l’Italia, con le sfide di Europa League e Conference League, ha messo a segno il sorpasso sulla Spagna. I club di Serie A hanno fatto registrare altri punti potendo mettere a segno un sorpasso che mancava ormai dal 2006, quasi vent’anni. L’ultima rappresentante per la Spagna è infatti il solo Real Madrid in Champions League.

Questa la situazione attuale del ranking per Paesi:

Inghilterra – 104,303 punti

Italia – 89,141 punti

Spagna – 88,864 punti

Germania – 85,909 punti

Francia – 66,831 punti

L’attuale ranking UEFA prevede che il punteggio delle federazioni nazionali venga calcolato in base ai risultati conseguiti dai propri club nelle ultime cinque stagioni