Caso scommesse, Tonali si riduce lo stipendio. Howe: «Si sentiva in colpa»

Sandro Tonali ha deciso di ridursi l’ingaggio dopo la sanzione inerente al caso scommesse. L’ex Milan tornerà in capo ad agosto, salvo altre violazione provate. Il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, ha applaudito pubblicamente il gesto del suo giocatore rilasciando le seguenti parole in conferenza stampa:

«Era qualcosa che voleva fare. Si sentiva in colpa e per mostrare al club di essere in buona fede, di essere dispiaciuto e determinato a lasciarsi tutto alle spalle per cercare di imparare da esso”, le sue dichiarazioni sul calciatore attualmente squalificato per dieci mesi a causa dello scandalo calcioscommesse. È un ottimo segnale per il futuro, penso, per noi che abbiamo un’ottima persona in squadra e qualcuno che ora è desideroso di lasciarsi tutto alle spalle e provare a mostrare tutto il bene che può fare per il Newcastle United. Penso che sia stata la decisione giusta presa dalla FA: non prolungare la sua squalifica. Sono sicuro che ha avuto dei momenti difficili, ma si è comportato in modo positivo».

Caso scommesse: 2 mesi di squalifica per Tonali con condizionale dalla FA