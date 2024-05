Bari, Di Cesare: «Per questo club non dormo la notte, prendo le pasticche»

Il capitano del Bari, Valerio Di Cesare, si è espresso ai microfoni di TeleBari. Importanti parole d’amore per il difensore dei galletti che, dopo le lacrime versate qualche giorno fa in conferenza stampa, torna a parlare del suo attaccamento al club pugliese.

«Per il Bari non dormo la notte, mi devo prendere addirittura le pasticche. Mi dispiace aver avuto uno sfogo l’altro giorno in conferenza, ma è un momento, a livello emotivo, durissimo anche per me. Qualche volta le persone dovrebbero ricordarsi che anche noi siamo umani e che soffriamo per le sorti della squadra.

Il crollo dell’altro giorno è dovuto anche al fatto che sono le ultime mie gare da giocatore, è vero che ho 41 anni, ma a livello mentale è una botta comunque. L’annata è stata disastrosa e non ho mai potuto godermi queste partite, tanto meno adesso che penso soltanto a salvarmi. Non sono pronto mentalmente, ma so che sta per arrivare il momento. Ultimo pensiero poi all’impegno contro il Cittadella: “Questa è sempre una partita rognosa, ogni volta si va a fare una guerra. Dobbiamo vincere, c’è poco da fare, per dare un senso al pari di oggi (Ieri NdR). Chiunque va in campo, anche al netto delle assenze, deve dare il 110% per questa maglia».