Faggiano: «Al Palermo litigai con Zamparini perché volevo far giocare Fulignati. Brunori? Spero faccia tanti gol»

L’ex direttore sportivo Daniele Faggiano ha parlato ai microfoni di “TMW” intervistato dal giornalista palermitano Alessio Alaimo rilasciando alcune parole sul Palermo, sulla B e anche un aneddoto che riguarda Zamparini.

Ecco le sue parole:

«Catanzaro? Sono contento per Vivarini: insieme al presidente ha assemblato una squadra importante e vedo grande coesione nel gruppo. Iemmello, Vandeputte, Fulignati che presi da piccolo e uno dei primi litigi con Zamparini fu proprio perché volevo far giocare lui, sono tutti elementi di grande valore».

Promozione diretta: il Como o il Venezia?

«Antonelli e Vanoli hanno costruito qualcosa di importante, meritano la A direttamente o con i playoff. Sono sempre stati sul pezzo. È una squadra competitiva. Purtroppo in A ne vanno solo due. Insieme al Palermo il Como ha fatto acquisti esosi e le cose, nel caso dei lombardi, stanno andando molto bene. La scelta di cambiare allenatore è stata coraggiosa visto che il momento era positivo e oggi la squadra sta facendo cose straordinarie».

Arranca il Palermo…

«Spero che se la giochi bene ai playoff. E che Brunori, mio pupillo, faccia tanti gol. Insigne è stato frenato un po’ dagli infortuni ma può dare un contributo importante. E a gennaio è stato preso un giocatore come Ranocchia che ha grandi qualità ed è stato, anche lui come Insigne, rallentato dagli infortuni. Il Palermo ha comunque tutto per rialzarsi».