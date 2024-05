Corriere dello Sport: “Palermo in ritiro. Mignani non ha prodotto nessuna svolta, calciatori più spaventati di prima”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo mandato in ritiro dopo il periodo di risultati negativo.

Sembra che il Palermo stia attraversando un periodo molto difficile. Il ritiro imposto dalla società, che costringe i giocatori a rimanere in albergo invece di tornare alle loro case dopo gli allenamenti, è una misura drastica che riflette la gravità della situazione. Questo tipo di azioni viene spesso adottato nella speranza di migliorare la coesione del gruppo e la concentrazione, ma il successo di tali misure può variare molto.

Il fatto che l’allenatore Mignani sia stato così rapidamente sopraffatto dai problemi della squadra indica che la crisi era forse più grave di quanto anticipato. La descrizione della squadra evidenzia una mancanza di coerenza nelle prestazioni: a tratti solida in difesa, ma poi estremamente vulnerabile, e altrettanto variabile in attacco. Le difficoltà nel confronto con squadre presumibilmente di un livello simile, che giocano con più grinta, suggeriscono anche problemi di atteggiamento e motivazione.

Il nervosismo e la mancanza di vere occasioni durante le partite, specialmente nella fase di recupero dopo un primo tempo deludente, mostrano che il lavoro di Mignani non ha ancora avuto l’effetto sperato. L’incapacità di motivare i giocatori o di cambiare la dinamica di gioco sono segnali preoccupanti che il finale di stagione potrebbe essere particolarmente difficile per il Palermo. Questa situazione richiede una riflessione profonda e forse cambiamenti significativi per riuscire a invertire la tendenza e preparare meglio la squadra per il futuro.