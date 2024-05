Corriere dello Sport: “Palermo in ritiro. A rischio anche il sesto posto playoff che dà diritto a giocare in casa”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che rischia di perdere anche il sesto posto.

Il Palermo si trova in una situazione di bilico per la qualificazione ai playoff della Serie B, e ogni partita diventa cruciale. La posizione in classifica è ancora incerta, e la possibilità di ospitare il primo turno dei playoff, grazie al sesto posto, è a forte rischio. La Sampdoria, avendo recuperato notevolmente terreno e vantando il confronto diretto favorevole, rappresenta una minaccia diretta, così come il Brescia, che ha una partita apparentemente agevole contro il Lecco, squadra già condannata alla retrocessione.

Il fatto che la qualificazione agli spareggi non sia ancora matematicamente garantita aggiunge ulteriore pressione. La situazione è complicata dal SudTirol, che potrebbe portare la lotta per la qualificazione fino all’ultima giornata, aumentando la tensione.

La partita contro l’Ascoli diventa quindi di vitale importanza. Si giocherà in un contesto difficile, con il morale basso sia per il trend negativo recente sia per le critiche dei tifosi, come quelle ricevute a Spezia. La squadra ha bisogno non solo di un risultato positivo per stabilizzare la sua posizione in classifica, ma anche di una performance convincente per riconquistare il sostegno della tifoseria.

Questo momento è un test significativo per la resilienza e la capacità del Palermo di superare le avversità. Una vittoria potrebbe non solo migliorare la situazione in classifica ma anche dare una spinta morale essenziale per affrontare le sfide finali della stagione. La gestione della pressione e l’abilità di risollevarsi in tempi di crisi saranno determinanti.