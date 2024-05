Corriere dello Sport: “Il Palermo è scoppiato”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che in dieci gare ha guadagnato solo sei punti.

Il Palermo è scoppiato, inutile girarci attorno. Con soli 6 punti conquistati nelle ultime 10 giornate, il rendimento è davvero allarmante, ed è chiaro che la squadra sta lottando per trovare stabilità sotto la nuova guida tecnica di Mignani.

I difetti difensivi, come il passaggio sbagliato di Lund che ha portato al gol di Di Serio, sono sintomatici di problemi più profondi nel reparto arretrato, che sembra incapace di reggere sotto pressione. Questa vulnerabilità difensiva è una grande preoccupazione, soprattutto quando si combina con un attacco che ha smesso di essere efficace come in precedenza.

Nonostante il Palermo mantenga ancora una delle migliori statistiche offensive del campionato, la netta riduzione del numero di gol segnati e delle occasioni create sotto la nuova gestione è preoccupante. La capacità di fare gol era una delle forze principali della squadra, e il calo in questo settore ha sicuramente contribuito al peggioramento della situazione.