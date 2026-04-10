PALERMO – Sono 22 i calciatori convocati da Inzaghi per la sfida contro il Frosinone, in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio “Benito Stirpe”. Una gara decisiva per le ambizioni rosanero, con il tecnico che si affida al gruppo consolidato delle ultime settimane.

Tra i pali presenti sia Gomis che Joronen, con il primo favorito per una maglia da titolare. In difesa conferme per Bani, Ceccaroni, Pierozzi e Augello, mentre a centrocampo non mancano Segre, Ranocchia e Palumbo, pilastri della manovra.





In avanti, occhi puntati su Pohjanpalo, riferimento offensivo e capocannoniere della squadra, affiancato da Le Douaron. Disponibili anche Gyasi e Giovane, che rappresentano alternative importanti a gara in corso.

Completano la lista diversi elementi pronti a subentrare, tra cui Blin, Vasic e Modesto, in una rosa che mantiene equilibrio tra esperienza e soluzioni tattiche.

Convocati Palermo

Portieri:

Gomis, Joronen, Di Bartolo

Difensori:

Augello, Bani, Ceccaroni, Pierozzi, Peda, Veroli, Magnani, Bereszynski

Centrocampisti:

Segre, Ranocchia, Palumbo, Gomes, Blin, Vasic, Giovane

Attaccanti:

Pohjanpalo, Le Douaron, Gyasi, Modesto