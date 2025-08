Sky Sport: “Anche l’Union Brescia su Bardi”

Non solo il Palermo su Francesco Bardi, stando a quanto riferito da “Sky Sport” il portiere è finito anche nel mirino dell’Union Brescia. I biancoazzurri hanno provato un primo approccio con l’estremo difensore, facendogli un’offerta biennale con opzione in caso di promozione.

Il classe ’92, nelle ultime stagioni, ha difeso egregiamente i pali della Reggiana, e adesso aggiudicarselo a zero sarebbe un vero affare. Non è il solo nome, però, a cui il club lombardo pare essere interessato per la porta. L’altro nome è infatti quello di Stefano Gori: 29enne che ha risolto il proprio contratto con lo Spezia, dopo appena un anno in Liguria, e adesso è in cerca di una nuova sistemazione in vista della prossima stagione.

