Sampdoria, vicino Ferri per il centrocampo. Viera lascia il club

La Sampdoria è molto vicina a chiudere un importante colpo a centrocampo. I blucerchiati, infatti, secondo quanto riportato da “Footmercato”, hanno quasi trovato l’intesa finale con il Montpellier per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Jordan Ferri. Dopo che, negli scorsi giorni, il club ligure ha mostrato interesse per il centrocampista, adesso sembra che le parti siano giunte in tempi record a un avvicinamento nella trattativa. Pare, infatti, che già nelle prossime settimane possa arrivare l’ufficialità dell’affare.

Si muove invece anche in uscita il mercato della Sampdoria. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il trasferimento di Ronaldo Viera al San José Earthquakes, club di MLS. Il giocatore ha già lasciato Bogliasco, e domani svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club.