Palermo-Manchester City in diretta su Sky

Sarà un appuntamento da non perdere, non solo per i tifosi presenti allo stadio. L’attesissima sfida tra Palermo e Manchester City, in programma sabato 9 agosto al Renzo Barbera, sarà infatti trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, permettendo così anche a chi non potrà essere a Palermo di vivere l’emozione dell’evento.

La partita, che ha già registrato il tutto esaurito da tempo, è stata inserita nella programmazione ufficiale di Sky e sarà visibile sul canale 202, dedicato agli eventi di punta del network sportivo. Una scelta che conferma l’eccezionalità del match, che vedrà i rosanero sfidare i campioni d’Inghilterra in una serata di calcio spettacolare e dal respiro internazionale.