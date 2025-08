INTER, CAPITANO IN ARABIA PER SOLDI: assurdo, gli hanno offerto troppi soldi alla firma

Rumors di mercato fanno spaventare i tifosi nerazzurri, dalla Saudi League è arrivata un’offerta monstre per Lautaro ma…

L’Inter sta affrontando un’estate di mercato movimentata, con l’obiettivo di rinforzare la squadra. Tra i primi acquisti, spiccano i giovani talenti come il centrocampista Sucic dalla Dinamo Zagabria, l’esterno Luis Henrique dal Marsiglia e l’attaccante Bonny dal Parma, volti a rinvigorire la rosa.

Per il centrocampo, l’interesse nerazzurro si concentra su profili più affermati come Ederson dell’Atalanta e Nicolò Rovella della Lazio. In difesa, l’obiettivo principale sembra essere Hancko del Feyenoord. L’attacco vedrà l’arrivo di almeno una nuova punta, Lookman è ormai vicino, con l’Atalanta si stanno limando solo alcuni dettagli.

Parallelamente alle entrate, l’Inter è molto attiva sul fronte cessioni per sfoltire la rosa e generare fondi. Buchanan andrà al Villareal, mentre Davide Frattesi piace a tanti club, Atletico Madrid in primis. Tra i giovani, Sebastiano Esposito interessa a Cremonese e Cagliari, e Valentin Carboni andrà al Genoa in prestito.

Il Galatasaray ha mostrato un forte interesse per il portiere Sommer. L’Inter non vuole cederlo e il giocatore vuole rimanere a Milano. In caso di cessione, il club valuterà alternative interne come Martinez o cercherà un nuovo portiere di alto livello per la prossima stagione.

Obiettivo tenere i big

L’Inter è al lavoro per definire il futuro di alcuni calciatori importanti. L’esterno Denzel Dumfries aveva una clausola rescissoria di 25 milioni di euro che è scaduta a fine luglio 2025, ha attirato l’attenzione di grandi club europei, tra cui il Barcellona, ma il calciatore non ha mai fatto mistero di voler proseguire in nerazzurro.

Kristjan Asllani, il giovane centrocampista classe 2002, era stato inizialmente considerato in uscita per finanziare l’acquisto di Ademola Lookman. Tuttavia, Asllani ha rifiutato la destinazione Real Betis. La società ora sta cercando nuove soluzioni economiche e una sistemazione anche per Taremi.

Offerta multi-milionaria per Lautaro?

Secondo indiscrezioni circolate su alcuni media argentini, un club saudita avrebbe presentato un’offerta faraonica a Lautaro Martínez: un contratto quadriennale da 60 milioni di euro netti a stagione per 4 anni. Cifre che rappresenterebbero una tentazione enorme per qualsiasi calciatore.

Tuttavia, il capitano nerazzurro non ha mai mostrato aperture a tale proposta, e la trattativa non è nemmeno decollata. Non ci sono stati contatti diretti tra il club saudita e l’Inter, confermando la ferma volontà del giocatore di rimanere a Milano, e del club nerazzurro di continuare a puntare sul suo capitano ritenuto un elemento imprescindibile per la stagione che inizierà tra meno di un mese.