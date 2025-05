Sirigu su Donnarumma: «Con lui rapporto straordinario. Il suo pregio più grande è la testa»

Ai microfoni di “primevideosportit”, si è espresso Salvatore Sirigu. Il portiere rosanero ha parlato in particolare di Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG e della Nazionale italiana, con cui ha una forte amicizia. Di seguito le sue parole:

«E’ un ragazzo d’oro. Umile, tranquillo, simpaticissimo e parliamo di tante cose. Abbiamo un rapporto straordinario ed è un piacere averlo come amico, è una bella persona. E’ una persona molto critica con se stesso, perché vuole migliorare. Spesso si critica anche quando non deve e tante volte cerco di fargli capire di non essere troppo duro con se stesso. Oltre le qualità il suo pregio è la testa. Con una testa diversa non avrebbe fatto con le stesse qualità, quello che ha fatto».