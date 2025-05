Mandorlini: «A Palermo clima di contestazione, ma la squadra c’è. Ai playoff favoriti insieme a Spezia e Cremonese»

Intervenuto ai microfoni di tuttob.com, Andrea Mandorlini si è espresso per affrontare diverse tematiche riguardanti il rush finale del campionato cadetto. Mandorlini ha anche parlato della situazione in casa Palermo:

Prima un commento su Pisa e Sassuolo: «Se Pippo ha detto questo, va bene così… Epperò credo che in cuor suo sapesse di avere tra le mani una squadra molto forte. Certo, vincere o non vincere è questione di particolari, ma sono stati bravi e meritano i complimenti. Il Sassuolo è stato tanti anni nel massimo campionato, la società conosce bene la categoria e saprà sicuramente dove intervenire. Anche perché la Serie A è tutto un altro palcoscenico rispetto alla B, in cui il Sassuolo, quest’anno, ha maramaldeggiato. Io ritengo che la rosa vada rinforzata assolutamente, ma penso che Giovanni Carnevali, Palmieri e Grosso lo sappiano perfettamente».

Poi sul Palermo: «C’è un clima di forte contestazione, soprattutto verso l’allenatore, che certamente non aiuta. Palermo è una piazza esigente, che merita tanto, però le possibilità di centrare i playoff, malgrado tutto, restano intatte. Lì può succedere l’imponderabile, anche che le situazioni si ribaltino. La squadra c’è, ha valori importanti, e si è ulteriormente rinforzata con l’arrivo nel mercato invernale di Pohjanpalo, quindi deve assolutamente prendere parte agli spareggi per giocarsi la promozione».

Infine sui playoff: «In un certo senso sì riparte daccapo, perché le gare valgono tantissimo e ci sono tante variabili di cui tenere conto. Fermo restando, però che, dal punto di vista tecnico, ci sono squadre che hanno, oggettivamente, qualcosa in più delle altre e sono giocoforza favorite, penso allo stesso Palermo, ma anche a Cremonese e Spezia».