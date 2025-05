Shpendi: «Non so se resterò ma Cesena è la mia Ibiza. Ripartirei volentieri da qui»

Raffica di gol nella prima parte di stagione, poi un infortunio che ha bloccato e impedito la sua consacrazione: Cristian Shpendi, al suo primo anno in Serie B, ha lanciato segnali positivi che sono stati colti da diverse società. Infatti, negli scorsi mesi, diversi club di Serie A avevano messo gli occhi sul bomber del Cesena e, con il mercato estio alle porte, non sono da escludere delle trattative che potrebbero costringere i bianconeri e il calciatore a valutare seriamente le varie ipotesi.

Ai microfoni di TuttoCesena.it, Shpendi ha rilasciato le seguenti parole sul proprio futuro: «Non so se resterò qui, ma ripartirei molto volentieri dal Cesena: ho tutto per essere felice, 12 mesi all’anno. Cesena è la mia Ibiza…».

Poi, alcune dichiarazioni sull’errore dal dischetto contro il Catanzaro ai playoff che ha inciso sulla sconfitta e sull’eliminazione del club emiliano:

«Quando sono andato a letto ci ho impiegato alcune ore ore per prendere sonno. Poi all’alba, sfinito, sono crollato. Di solito guardo solo avanti, sono uno che ama voltare pagina alla svelta. Questa volta, però, è diverso perchè è una ferita bella grossa. Ero partito col piede giusto, mi sentivo bene, ma è arrivato quel brutto infortunio, non sono riuscito a smaltirlo in modo ottimale. Sono riuscito a rivedere il campo abbastanza alla svelta, ma la caviglia continuava a farmi male, e in più ci si è messo anche un virus. Ma non cerco scuse: nel girone di ritorno avrei dovuto fare molto di più».