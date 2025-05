Monza, Keita: «Qui sono felice, non ho problemi a restare anche in B»

Il Monza saluterà definitivamente la Serie A nel match di San Siro contro il Milan, in programma sabato 24 maggio. Successivamente, la priorità de club è di pensare subito al mercato e alla programmazione per la prossima stagione in Serie B, con l’obiettivo di ritornare in massima serie il prima possibile. I brianzoli potrebbero affidarsi a Keita Baldé per raggiungere il traguardo. Ai microfoni di Sport Mediaset, l’ex Inter non ha escluso la possibilità di rimanere in biancorosso nonostante lo scivolone di categoria:

«Nel Monza lavora gente ambiziosa che vuole sempre stare al top. Gente che punta in alto, un buon segno. Io sono molto felice qui, sono tranquillo, poi vedremo. Adesso pensiamo sabato e poi ci sarà tempo di parlarne. A Galliani penso non si possa rinfacciare nulla. E’ una squadra partita dal basso e ora dice la sua ad alti livelli e penso che vogliano seguire sulla quella direzione. Rimanere qua come fulcro per tentare risalita in A? Idea che ci sta, avere già questa considerazione è una cosa bella. Mi piace quel che ho fatto qui finora, per me non ci sono problemi»

Infine, una considerazione sulla partita contro il Milan:

«Ci teniamo a chiudere bene. E’ stata una stagione complicata, è successo un po’ di tutto, io sono arrivato dopo ma era già una situazione difficile. Adesso non abbiamo più da perdere, andremo a giocare per noi stessi, per divertirci in uno stadio stupendo,dove vorrebbero giocarci in tanti e noi abbiamo la fortuna di farlo. Super gol all’Inter? Speriamo di poterlo ripetere, ma al di là di quello dobbiamo divertirci e provare a vincere. Il club è solido, con persone che lavorano per il bene del Monza».