Calciomercato Padova: per il centrocampo piace Pagano, ma occhio alla concorrenza

Il Padova è al lavoro per costruire una squadra all’altezza della Serie B. L’obiettivo dei biancoscudati sarà quello di consolidare la classifica ed è quindi alla ricerca di profili sia giovani sia esperti. Secondo quanto raccolto da Trivenetogoal.it, il Padova avrebbe messo gli occhi su Riccardo Pagano, centrocampista classe 2004 che si è messo ben in mostra con la maglia del Catanzaro. Tuttavia, per calciatore di proprietà della Roma, stagione indiscutibilmente positiva con il Catanzaro, non manca la concorrenza.

