Settore Giovanile e Femminile Palermo: i risultati del weekend

Fine settimana intenso per il Settore Giovanile e Femminile rosanero, impegnato su più fronti nei rispettivi campionati nazionali e regionali. Un turno caratterizzato da risultati diversi, tra pareggi combattuti, sconfitte contro avversari di alto livello e una netta vittoria nel settore femminile.

La Prima Squadra Femminile, impegnata nel campionato di Serie C Femminile – Girone D, torna da Colleferro con un punto prezioso. La sfida contro il Colleferro Femminile termina a reti inviolate, uno 0-0 che consente alle rosanero di muovere la classifica dopo una gara equilibrata.

Sconfitta interna, invece, per la Primavera, battuta 0-2 dalla Salernitana nella 14ª giornata del campionato Primavera 2 – Girone B. I rosanero non riescono a trovare la via del gol contro una formazione più concreta nei momenti chiave del match.

Pareggio anche per l’Under 19 Femminile, che nel campionato di Eccellenza Femminile impatta 2-2 contro il Bagheria. Per il Palermo a segno Scalici e Scarpinato, al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni.

Turno complicato per le formazioni maschili Under 16 e Under 15, entrambe impegnate contro la Roma. L’Under 16 cede 1-5 nel campionato nazionale di categoria, con Scaccianoce autore della rete rosanero. Sconfitta anche per l’Under 15, superata 1-4 dai giallorossi: di Nastasi il gol del Palermo.

Spettacolo e gol per l’Under 15 Femminile, protagonista di una vittoria travolgente nella fase playoff del campionato di categoria. Le rosanero superano il Melilli con un netto 8-0, grazie alle reti di Lombardi, G. Alongi (quattro gol), M. Alongi (doppietta) e Modica.

Pareggio nel derby per l’Under 14 Maschile, che chiude sul 2-2 la sfida contro il Catanzaro nel campionato Giovanissimi Professionisti U14. Protagonista Taormina, autore di entrambe le reti del Palermo.

Successo esterno, infine, per l’Under 13 Maschile, che espugna il campo dell’Avanti Tutta con un largo 6-1 nel campionato Giovanissimi Regionale. A segno Piazza (doppietta), Messineo, Dattila, Di Stefano e un’autorete.