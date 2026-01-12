Vazquez riaccende la nostalgia rosanero

Gennaio 12, 2026

Bastano 30 secondi per riaccendere un legame che a Palermo non si è mai davvero spento. Franco Vazquez ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia con una raccolta di alcune delle sue giocate più iconiche in maglia rosanero, scatenando immediatamente la nostalgia dei tifosi. Un video semplice, ma sufficiente a riportare alla mente gli anni d’oro vissuti dal “Mudo” al Barbera e a riaccendere le suggestioni su un possibile ritorno in Sicilia. Anche perché Vazquez è in scadenza di contratto con la Cremonese nel giugno 2026 e gennaio è, come sempre, il mese dei sogni di mercato. Al momento, però, non ci sono segnali concreti su un reale interesse del Palermo: il profilo del fantasista argentino non sembra rientrare nelle strategie del City Football Group, orientato su investimenti più giovani e prospettici. Resta però il legame emotivo, fortissimo, con una piazza che Vazquez ha incantato dal 2013 al 2016, collezionando 109 presenze e 22 gol tra Serie B e Serie A. Per ora è solo nostalgia social, ma a Palermo certe storie continuano a far sognare.

