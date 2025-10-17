Settimana di Studi Danteschi, il Palermo FC protagonista: Joronen parla di libri, cultura e passione

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2025

Ai microfoni ufficiali del Palermo FC, durante la Settimana di Studi Danteschi ospitata all’Oratorio San Salvatore, Jesse Joronen ha raccontato il suo personale legame con la lettura e con la cultura italiana, in un evento che ha visto la partecipazione di oltre 500 studenti insieme al presidente Dario Mirri e al Museum Manager Giovanni Tarantino.

Il portiere rosanero ha spiegato come la passione per i libri sia nata in famiglia:
«Ho un buon rapporto con la lettura. Mia madre ci leggeva molto quando eravamo piccoli e da lì è iniziato tutto. Mi piace visitare le librerie, ho cominciato con Tolkien e Il Signore degli Anelli. La lettura mi aiuta a rilassarmi e a riflettere».

Riguardo al suo incontro con Dante Alighieri e la Divina Commedia, Joronen ha raccontato:
«In Finlandia a scuola studiamo la storia della letteratura e Dante è una figura centrale. È stato molto importante per la lingua italiana e per la cultura europea. Io la parlo ancora male, ma lui la parlava in modo perfetto. La Divina Commedia è un’opera che tocca temi universali e continua a parlare alle persone, indipendentemente dalla religione».

Joronen ha poi voluto sfatare un pregiudizio diffuso:
«C’è uno stereotipo secondo cui i calciatori non leggono o non si interessano alla cultura. Non è vero. Nella nostra squadra ci sono tanti ragazzi che leggono e che sono curiosi. Io ho solo detto di aver letto un paio di libri, ma non significa che gli altri non lo facciano».

Infine, un messaggio ai giovani presenti:
«A chi sogna di diventare calciatore dico di essere appassionato non solo del gioco, ma del lavoro che c’è dietro. Se sei curioso, felice di imparare e ami ciò che fai, il futuro arriva da sé».

Ultimissime

Catanzaro, si ferma Bettella: l’ex Palermo in dubbio contro il Padova. Out anche Di Francesco

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2025

Catanzaro-Palermo, partita sotto osservazione: possibile chiusura del settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2025

Settimana di Studi Danteschi, il Palermo FC protagonista: Joronen parla di libri, cultura e passione

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2025

Palermo-Modena, le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport: due moduli simili e qualche dubbio per Inzaghi e Sottil

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2025

Gazzetta dello Sport: “È già big match”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2025